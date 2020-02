Jornalista paraense voltará apresentar o Jornal Nacional

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Priscilla Castro apresentou pela primeiro o Jornal Nacional, em setembro do ano passado, ao lado de Carlos Tramontina, em um rodízio de jornalistas de todo o Brasil, em comemoração aos 50 anos do telejornal.

“Na próxima semana é a nossa vez de novo! #PrinoJN dia 07/03 (sábado)! Eu e @marcelomagnotv estaremos na apresentação do Jornal Nacional. Esperamos você! #tbt #JN”, escreveu ela na legenda de uma imagem que aparece na bancada do jornal.

Reprodução- A jornalista paraense Priscilla Castro voltará a bancada do Jornal Nacional no mês de março. O anúncio foi feito por ela, nesta quinta-feira (27), em seu perfil no Instagram.

