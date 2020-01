Jornalista Priscilla Castro alerta que telefone foi clonado, mas a vítima foi cantora homônima

Jornalista e cantora homônimas tiveram os números de telefone clonados ao mesmo tempo (Foto:Instagram)

Criminosos estão pedindo dinheiro em nome da artista santarena, que alguns seguidores estão associando à apresentadora da TV Liberal

A jornalista Priscilla Castro usou os perfis pessoais do Facebook e Instagram, na manhã desta quinta-feira (16), para alertar os seguidores que teve o telefone celular clonado e que estão pedindo dinheiro em seu nome para uma suposta campanha de arrecadação. No entanto, logo depois ela corrigiu a informação esclarecendo que a cantora homônima de Santarém foi quem teve o Whatsapp clonado e que os pedidos de dinheiro enviados em nome dela estavam confundindo o público como tendo partido da jornalista.

“Não sou eu fazendo pedido de dinheiro. Por favor, não caiam nesse golpe. Obrigada”, postou inicialmente a apresentadora do Jornal Liberal 1ª Edição, da TV Liberal. Na segunda postagem, ela escreveu: “Por termos o mesmo nome, apesar da grafia diferente (o meu é com LL), houve a associação de que era eu (…) Manterei o alerta de clonagem para evitar que caiam nesse golpe”.

Confira uma das postagens da jornalista:

A jornalista, que já é conhecida do público há anos, ficou ainda mais famosa ao dividir a bancada do Jornal Nacional com Carlos Tramontina, no dia 30 de setembro do ano passado, em uma das edições especiais comemorativas ao aniversário de 50 anos do programa.

Já a cantora, começou a postar o alerta por volta das 18 horas da quarta-feira (15): “Meu Whatsapp foi clonado. Tem alguém pedindo dinheiro, se fazendo passar por mim. Por favor, amigos, ninguém deposita nada. Não sou eu. Me ajudem a compartilhar essa postagem”, escreveu ela em uma das postagens. Alguns seguidores dela comentaram que estavam recebendo as mensagens com pedido de dinheiro.

No início da madrugada, a vocalista voltou a falar do assunto, relatando que ainda não havia conseguido recuperar o Whatsapp e começou a tirar sarro da situação: “Quando for pedindo acari, pode até ser eu, mas dinheiro de monte, seria demais, né parentes?”

Por:Enize Vidigal

