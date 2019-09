Jornalista que denunciou “Dia do Fogo” volta ser ameaçado em Novo Progresso!

O chamado ‘Dia do Fogo’ ocorreu em 10 de agosto deste ano. (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Adecio Piran, jornalista que denunciou os preparativos para o “Dia do Fogo” em Novo Progresso, sudoeste do estado do Pará, vem sofrendo novas ameaças e ataques nas redes sociais. Morador do município de Novo Progresso, Adecio Piran é proprietário do Jornal “Folha do Progresso” E registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira(25) na Polícia Civil.

O Jornalista Adecio Piran após ser ameaçado por grupo de direita liderado pelo ex-policial “Donizete Duarte”, fundador do grupo Direita Unida de Novo Progresso , denunciou para policia novas ameaças em Novo Progresso.

Após passar 45 dias da reportagem do “Dia do Fogo” , Adecio Piran relata ao Jornal Folha do Progresso que tem medo de morrer e que a policia não faz a parte dela, os acusados réu confesso estÁ solto. Ninguém foi preso.

Após 45 dias de ter Publicado o “Dia do Fogo” o Jornalista revela ao Jornal Folha do Progresso o que vem acontecendo novas ameaças a sua pessoa.

Segundo Adecio Piran nesta terça-feira (24) em grupo de WhatsApp criado pelo acusado Donizete Duarte e Rafael do Prado, Administradores do Grupo “Zé Chico” e Direita Unida Novo Progresso” voltaram a postar conteúdo ameaçando o jornalista.

Em postagem desta vez na rede social tem como autor o principal acusado de ter ameaçado [apontado pela policia] o jornalista, postagem com difamação acusando de ter criado o caos no município com à postagem “Dia do Fogo” e acusa o jornalista de criar caos social na cidade de Novo Progresso, ameaça de culpa e calunia, e diretamente invoca para empresários retalhar o Jornal.

“Este Jornalista tenta destruir nossa cidade de todas Forma. se não bastasse “Dia do Fogo” agora ele ta trazendo o “Dia do Diabo”, publicou no grupo de whatsapp.

Adecio Piran denunciou a policia Civil, segundo ele tem medo de morrer, Donizete pode ser um laranja e líder dos foguistas e a policia civil e federal não conseguem desvendar o caso, argumenta.

Policia identificou

Em relação às denúncias de ameaças recebidas pelo jornalista Adecio Piran do jornal Folha do Progresso, responsável pela reportagem sobre o “Dia do Fogo”, a Polícia Civil de Novo Progresso, de imediato, após o registro da ocorrência, deu início às investigações dos fatos denunciados por Piran e já identificou o responsável pelas ameaças como Donizete Severino Duarte. As investigações apontaram que as ameaças foram feitas por meio de um grupo de Whatsapp denominado “Direita Unida Renovada”, administrado por Duarte.

Donizete foi intimado a comparecer à Delegacia onde prestou depoimento e foi responsabilizado pelas ameaças. O procedimento seguiu para a Justiça. Em relação ao panfleto que circulou na região, em que Piran é alvo de calúnias e difamações, as investigações continuam visando a identificação dos autores da mensagem e dos responsáveis pela distribuição do informativo na região.

Donizete foi apontado pela policia como réu confesso, assumiu a postagem de ameaça contra o Jornalista, no entanto ele continua solto. Adecio em depoimento disse temer ; “Donizete já ameaçou ex-secretaria e lider sindical de morte” ele é um ex-policial do Mato Grosso do Sul, ninguém sabe o porque foi afastado da função, já li em grupo de wnatsApp que o Donizete matou e ocultou cadáver em Novo Progresso, relatou.

Dia do Fogo

Adecio Piran relata que não precisa justificar sobre a matéria produzida por ele “Dia do Fogo” , os satélites mostraram o fogo, que as pessoas envolvidas que pediram a divulgação hoje o ameaçam, fatos novos aconteceram e até este momento a policia não ouviu as pessoas , tenho medo de morrer, uma lista com nome de pessoas eu já deixei com minha família, disse.

Leia:Em ‘dia do fogo’, sul do PA registra disparo no número de queimadas

*“Quadrilha reúne os maiores desmatadores da Amazônia”, diz procurador

Não quero ser Chico Mendes e outros , minha divulgação foi local, todo ano tem desmatamento, este ano foi maior porque muitos acreditam ainda na impunidade pregada em discurso pelo Presidente Bolsonaro, agora que ele de conta de cumprir com sua promessa de campanha, votei nele acreditando que algo de bom aconteceria para nosso Povo da Br 163, como muitos votaram, argumentou. O Dia do Fogo aconteceu acima do esperado, disse.

Entidades pede proteção para jornalista que denunciou “dia do fogo”’

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) enviou uma carta ao governador do Pará, Helder Barbalho, com um apelo de proteção ao jornalista Adécio Piran, neste domingo. Piran é autor de reportagem que revelou a organização do chamado “Dia do Fogo” por produtores rurais da região de Novo Progresso, a 1,6 mil quilômetros de Belém. Na carta, o presidente da ABI, Paulo Jeronimo de Sousa, afirma que as ameaças “se caracterizam em uma tentativa de cerceamento do seu trabalho profissional e um ataque à Liberdade de Expressão”. Pede, ainda, o empenho pessoal de Barbalho para garantir a segurança do jornalista e a manutenção do veículo de imprensa.

O Sinjor-PA e a FENAJ repudiam mais um atentado contra o exercício do jornalismo, da liberdade de imprensa e de expressão. As entidades também pedem providências ao Governo do Estado do Pará e seus órgãos de Segurança Pública para garantir a integridade física e os direitos do jornalista Adecio Piran e que sejam identificados e punidos os autores das ameaças”, diz a nota.

Proteção

Adecio tem medo de morrer , teve proteção da Policia Militar, do MP [Ministério Publico do estado do Pará], mas dispensou, por demência, segundo Adecio procurou o Promotor no dia da ocorrência ele disse que não podia me atender, pois estava com audiência no fórum, fiquei preocupado!

Piran explica; por conhecer a região evitou o apoio da Policia Militar. O Governo do Estado Helder Barbalho tem aliados em Novo Progresso, são do mesmo partido politico MDB, “fiquei sabendo” que tão logo saiu a publicação “Dia do Fogo” eles articulavam junto ao governo para ser preso, eles não querem minha proteção E enganam a imprensa, a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) que intercedeu a meu favor, pediu minha proteção, mesmo assim perdi meus principais parceiros em publicidade, o Governo somente emite nota, minha vida eles sabem que esta em risco, eu mesmo vou cuidar, comentou Adecio Piran. Distanciou-se da cidade por uns tempos.

Precaução

Adecio Piran, informou que saiu da cidade, que de longe em casa de parente em outro estado auxilia nas postagem do Jornal Folha do Progresso, que sua família sofre com ocorrido, mas não vai desistir dos seu trabalho jornalístico e pede a Justiça uma ação, os envolvidos já confessaram o crime, porque não estão presos, argumenta?

Outros Fatos

O Jornalista comenta que a pouco tempo um caminhão carregado com viaturas do IBAMA foi destruída com fogo na Cachoeira da Serra, esta caso [Viaturas do Ibama são destruídas com fogo] nunca foi desvendado , a PF (Policia Federal) investigou e não apontou suspeito, será que o fogo caiu do céu? O “Dia do Fogo” aconteceu o INPE mostrou, você acredita que alguém de nossa região vai dizer a Policia Federal que fez fogo?

Dia do Fogo

Adecio Piran denunciou no dia 5 de agosto o plano de produtores rurais e pecuaristas do entorno da BR-163, que corta a região, de praticar incêndios contra a floresta amazônica no dia 10 de agosto —o que ocorreu, [Número de focos de incêndio em Novo Progresso marcou “Dia do Fogo”.] apesar de o MPF (Ministério Público Federal) ter solicitado providências ao Ibama.

Leia mais:Em ‘dia do fogo’, sul do PA registra disparo no número de queimadas

Novas Ameaças

Piran relata que teve novas ameaças, no dia 06 de Setembro de 2019, uma ou duas pessoas adentraram em sua propriedade com lanterna fizeram sinal, segundo ele para atrai-lo, que dois dias depois teve sua chácara queimada a noite, que o fato foi registrado da delegacia de Policia civil. Nesta terça-feira (24) , Donizete Duarte, apontado pela policia como responsável pela ameaça ao Jornalista voltou usar rede social (Grupo de WhatsApp) para amedrontar e caluniar, em comentário; “Este tão jornalista tenta destruir nossa cidade de toda forma , se não bastasse o dia do fogo agora ele ta trazendo o diabo,publicou. Em áudio ele disse que não teme ir na Justiça, que assume a postagem que difamou o jornalista, o inquérito foi concluso encaminhado pelo Delegado de Policia Daniel Mattos para o judiciário de Novo Progresso, onde tramita.

Medo

O Jornalista relata que quem vive na região a mais de 30 anos, convive com a devastação, gente do dinheiro do poder, eles alegam ser “meio de sobrevivência”, entre eles tem os bons, 90%¨acredito que querem o desenvolvimento sustentável, produzem e tem consciência da preservação – quem derruba floresta e queima, são devastadores sem compromisso com a cidade – com a região, sugam da floresta ampliando a riqueza pessoal, muitos de outros estados, vem para região com investimentos sem declarar Imposto de Renda, são na verdade especuladores, que todo ano ampliam suas pastagens com derrubada da floresta e a semente de capim, usam laranjas, para esquentar a propriedade, a policia sabe.

Impunidade

A revista Globo Rural divulgou entrevista com o Procurador do MPF (Ministério Publico Federal) de Santarém, onde o Procurador admite que a pena para o desmatador não existe que ele usa de laranja e continuam na clandestinidade e citou a Operação Castanheira como exemplo, seis meses de cadeia e todos livres!

