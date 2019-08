Jornalistas e estudantes de jornalismo podem participar de edital para concorrer premiação

Prêmios variam entre R$ 1 e R$ 8 mil. Inscrições são realizadas online.



Estão abertas as inscrições para o Edital de Jornalismo de Educação para jornalistas e estudantes do curso de Jornalismo. As inscrições podem ser feitas pelo site jeduca.com.br/edital. Promovido pelo Itaú Social e Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação), o concurso é dividido em duas categorias: uma voltada para profissionais formados ou que atuam na área há pelo menos dois anos e outra para estudantes da graduação.

O projeto tem por objetivo estimular a produção jornalística sobre questões relacionadas a educação pública brasileira. Para isso, o edital oferece uma premiação no valor de R$ 8 mil a jornalistas com propostas na área. A reportagem será de produção independente e deverá ser publicada em veículos impressos, portais, sites, emissoras de rádio ou TV.

Também disponibilizará bolsas de R$ 3.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro na categoria estudantes. Nesta categoria poderão ser inscritos trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduação em Jornalismo.

Inscrições Jornalistas



Jornalistas deverão se inscrever até o dia 25 de setembro. O concurso não exige especialização em educação, mas é necessário comprovar exercício da profissão com tempo mínimo de dois anos para profissionais que não são formados em jornalismo.

O candidato também deverá apresentar um plano de publicação, que deverá conter uma carta de anuência do editor de um veículo de comunicação autorizando a publicação da matéria final. O concurso admite a inscrição de até dois profissionais por projeto. Os selecionados serão divulgados até 21 de outubro.

Inscrições Estudantes de Jornalismo

Os estudantes poderão se inscrever até o dia 15 de dezembro e o resultado com os vencedores será publicado em 15 de março de 2020. Podem participar do Edital estudantes que concluirão a graduação em 2019 ou que a tenham concluído em 2017 e 2018. Os trabalhos realizados em grupo também serão permitidos. Os TCCs poderão ser nos seguintes formatos: livro-reportagem, especial multimídia, programa de rádio, documentário etc. O edital não aceita monografias, mesmo que o tema seja jornalismo de educação.

