Jornalistas estrangeiros são expulsos da Venezuela

(Foto:Reprodução) – Treze jornalistas estrangeiros foram expulsos da Venezuela desde janeiro, segundo o Colégio Nacional de Jornalistas (CNP) venezuelano, entidade responsável pela atribuição da carteira profissional.” Com a decisão do regime venezuelano de impedir a entrada de John Carli, as deportações de jornalistas estrangeiros atingem o número de 13 ao longo do ano 2019″, anunciou o CNP na sua conta na rede social Twitter.

Os dados foram divulgados depois de as autoridades declararem como ‘persona non grata’ e expulsarem, segunda-feira – ainda no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía – o jornalista e escritor inglês John Carli, que trabalha para o diário argentino El Clarin.

John Carli pretendia cobrir um evento sobre a crise venezuelana e a sua expulsão, para o CNP, é “uma nova violação contra a liberdade de expressão”.

“O Governo presidido por (Nicolás) Maduro proibiu a entrada na Venezuela do jornalista John Carli, perito em matéria de negociações, que participaria de um evento sobre soluções encontradas para conflitos”, explicou o CNP.

Segundo o diretor do diário The Glenaer, Christopher Barnes, a expulsão do jornalista faz parte de uma “reação anti-liberdade de expressão que a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) denunciado há mais de uma década”.

A própria SIP condenou a expulsão que diz “somar-se ao longo histórico de violações das liberdades de expressão e de imprensa do regime de Nicolás Maduro”.

Por Notícias ao Minuto Brasil

