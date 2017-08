Jornalistas relatam ‘naufrágio’ de drone em gravação do ‘Expedição Pará’

Equipamento perdeu sinal de GPS e ‘pousou’ no rio Amazonas, onde foi tragado pelas águas.

Os jornalistas da TV Liberal que percorreram o trecho do rio Amazonas entre Santarém e Belém em canoas havaianas durante os 14 dias de produção do programa “Expedição Pará” no mês de julho trouxeram na bagagem belas imagens e boas histórias. Uma delas é justamente sobre o processo de captação do programa, que envolveria um drone cujo voo não saiu como o esperado (veja vídeo acima).

Segundo o repórter André Laurent, o grupo havia acabado de sair de Santarém quando a equipe decidiu fazer um sobrevoo com o equipamento. A ideia era registrar imagens aéreas que serviriam para a abertura do programa.

Só que o drone acabou perdendo o sinal e, como explica o diretor de fotografia William Di Faria, quando isso ocorre, o aparelho pousa automaticamente – o que não é um problema quando se está em terra firme, mas acabou resultando no naufrágio do aparelho já que o grupo cruzava o maior rio do mundo, de acordo com o relato do editor Alexandre Gibson.

Felizmente a equipe de produção do programa conseguiu alugar outros drones pelo caminho, e com eles foi possível fazer os registros que da “Expedição Pará”, uma série de dois programas especiais que serão exibidos na TV Liberal e no G1 Pará nos dias 26 de agosto e 2 de julho, logo após o Jornal Hoje.

Fonte: G1 PA.

