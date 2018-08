José Alves ex-Vereador vice presidente da câmara de Novo Progresso, lança candidatura deputado Federal no MS

O Ex vereador de Novo Progresso José Alves [Zé da Viola] é candidato a deputado Federal pelo Estado do Mato grosso do Sul pelo PSL [Partido Social Liberal], com Bolsonaro para Presidente. (Bolsonaro com José Alves -Foto:Arquivo Pessoal)



O Jornal Folha do Progresso manteve contato com Zé da Viola ,Pai de Jads & Jadson, deste o inicio da possível candidatura, agora (após convenção) Jose Alves oficializou seu nome na convenção estadual e vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal por aquele estado (MS).

Zé da Viola é filiado ao PSL, disputa uma vaga na Câmara Federal no Partido que tem Bolsonaro para Presidente, ressalto sua identificação com o partido. “O PSL é Bolsonaro é uma legenda que tem identidade com meu pensamento, minha trajetória, meus valores e com as perspectivas que eu tenho”, disse. Segundo José Alves, os homens e mulheres de bem devem se unir em prol do Brasil. “Desde que os objetivos sejam comuns: a retomada do crescimento da economia, o desenvolvimento do país, a redução das desigualdades e a valorização da democracia, pois sem isso não há solução para nenhum dos impasses que o Brasil vive no momento”, disse.

Trajetória em Novo Progresso

José Alves, iniciou sua trajetória política em Novo Progresso quando se elegeu vereador em 2004, para um mandato de quatro anos (2005/2008),foi um dos mais votados no município, pecuarista e com pensamento firme e posições fortes,aceitou o convite de compor a chapa da mesa diretora do Legislativo e se elegeu vice-presidente para legislatura de dois anos 2005/2006. Critico da então administração do Prefeito Tony, José Alves fazia duras criticas pela falta de comprometimento do gestor com as causas da população Progressense.

José Alves presidiu por varias vezes as sessões no Legislativo, com vários projetos transformados em Lei , foi escolhido melhor vereador pela aclamação popular em seu mandato. Em 2007 Zé da Viola não concorreu para um novo pleito, resolveu acompanhar a trajetória dos Filhos Jadson & Jedson com lançamento Nacional no Mato grosso do Sul, ao lado dos filhos, acompanhou o sucesso dos talentosos sertanejos pelo País a fora.

José Alves com Bolsonaro Assista ao Vídeo;

Rumo a Câmara Federal

O conceituado e eterno vereador progressense, pode chegar a Brasília: ele lançou seu nome numa candidatura a deputado federal. “Percebermos que há uma condição, uma necessidade nesse sentido, vamos ir”, diz José Alves. Zé da Viola afirma que, o momento é de renovação na bancada Nacional. “Essa situação do Brasil pede que o Mato Grosso do Sul tenha bons representantes”, declara.

Repercussão

Pegou bem a notícia entre os Progressenses – ao saberem da possibilidade do ex-vereador, candidatar-se a Câmara Federal, aproveitaram para comentar, e estimular o entusiasta José Alves. A postagem feita pelo Jornal Folha do Progresso nas redes sociais (facebook e WhatsApp) , rendeu centenas de elogios e muitos com palavras otimistas para que realmente de certo e Jose Alves possa ser um representante no Brasil na esfera Federal, se depender dos Progressenses ele já estaria eleito – ele conhece nossas realidades – com Bolsonaro junto fará as mudança que o Pais precisa, comentaram!

“É um cargo audacioso que venho buscando. Eu precisava dessa oportunidade e o Bolsonaro (PSL) abriu esse leque para que a gente possa lançar o nosso nome. Bolsonaro tem uma história com a qual me identifiquei”, explicou José Alves.

