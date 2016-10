Jovem agride ex-namorada e é morto pelo pai dela

Um jovem de 24 anos invadiu a casa da namorada, discutiu com ela e, após supostamente agredi-la, acabou baleado e morto pelo ex-sogro. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (2) no bairro Lagoa, em Irati, no Paraná.

A Polícia Militar informou que Juliano Joares Fernandes, de 24 anos, o ex-namorado, invadiu a casa da garota por volta da meia-noite pelos fundos do local. Juliana e a ex-namorada discutiram e, segundo a versão da vítima, ele começou a agredi-la.

Nesse momento, o pai da jovem, que é cadeirante, surgiu com uma pistola e atirou contra Juliano, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As testemunhas do crime foram levadas para a Delegacia de Irati, onde prestaram depoimento. A arma usada no crime foi apreendida e o local foi periciado. A polícia investiga o caso.

(Com informações do Extra)

