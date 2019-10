Jovem atira no próprio primo por ‘rixa antiga’ em Alenquer; acusado está foragido

Ramon de Azevedo/TV Tapajós Jovem está internado no Hospital Municipal de Alenquer — Foto: Ramon de Azevedo/TV Tapajós

De acordo com familiares, vítima estava em uma embarcação do tipo bajara na companhia da mãe quando foi surpreendido com ataque do primo.

Um jovem foi atingido por arma de fogo neste domingo (27) em Alenquer, no oeste do Pará. O acusado de ter efetuado o disparo é o próprio primo, que já tinha uma rixa antiga com a vítima.

De acordo com informações da mãe da vítima, Evaína Pinto Paz, ela e o filho estavam em uma embarcação do tipo bajara, chegando na comunidade Salvação quando o acusado avistou o primo chegando e foi buscar a arma em casa.

Ainda segundo Evaína, o vizinho avisou que era para a vitima correr, pois o acusado já vinha com a espingarda para atira-lo. O jovem Ivanilson Pinto paz ainda tentou ligar a bajara para fugir, mas acabou sendo atingido.

Segundo o Hospital Municipal de Alenquer, Ivanilson vai passar pelo raio-x, mas não corre risco de vida. O estado de saúde da vítima é estável.

O acusado de efetuar o disparo está foragido. A polícia foi acionada e está em diligencias para prendê-lo.

Por Dominique Cavaleiro*, G1 Santarém — Alenquer, PA

27/10/2019 18h32

