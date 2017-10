Jovem cai em rio e é resgatada na Estação das Docas. Veja o vídeo!

Uma mulher, não identificada, caiu na baía do Guajará, no início da tarde desta quinta-feira (12), na Estação das Docas, no bairro da Campina, em Belém.

Segundo testemunhas, um funcionário da Estação se jogou no rio para prestar socorro imediato à vítima. Uma equipe de decoração de festas estava no Galpão I e também ajudou no resgate, usando panos e uma extensão para puxar os dois.

Veja o vídeo do resgate:

A Polícia Militar também esteve no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida. Um dos seguranças da própria Estação ajudou no resgate.

Não há informações de ferimentos graves na vítima.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

