Jovem casal morre em grave acidente de trânsito na noite de Natal em São João do Araguaia

Mais um acidente de trânsito com mortes marcou o dia de Natal (25) no estado, desta vez, em São João do Araguaia, no sudeste paraense. As vítimas foram Uedem Vieira dos Santos, de 26 anos, e Adilla Karla dos Santos, de 22 anos, mortos em uma colisão de moto por volta das 19h na Rodovia Pedro Carneiro (a PA-405). A jovem morreu no local, enquanto o rapaz foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital.

Segundo a Polícia Militar no município, Uedem pilotava uma moto modelo Honda Bros pelo trecho rutal da rodovia PA-405, entre a vila Diamante e a sede do município, com a namorada na garupa do veículo. Em certo trecho da estrada, quase, chegando ao centro de São João, eles foram atropelados pelo veiculo Fiat Uno. O homem que atropelou o casal já foi identificado, mas fugiu do local após a colisão, sem prestar socorro.

Testemunhas relataram que o carro Uno estava com o pneu furado quando atropelou os dois jovens, que vinham de moto na mesma direção que o carro. Depois da colisão, Uedem foi levado de ambulância ao hospital municipal em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois, por volta das 21h. Os paramédicos também constataram o óbito de Adilla no local do acidente, e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo o 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o carro, modelo Fiat Uno, que atropelou o casal foi encontrado mais tarde em uma chácara na vila Cajazeiras, mas segundo o proprietário da chácara, o veículo foi deixado na propriedade por um homem amigo dele, que disse que tinha que deixar o carro ali por causa de um pneu furado. Segundo a Polícia Civil de São João do Araguaia, apesar de identificado, o motorista que atropelou e matou o casal ainda não foi localizado.

