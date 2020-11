Jovem com prisão decretada por causa de ‘racha’ que matou uma pessoa e feriu outras quatro, se entrega à polícia

Felipe Bello se apresentou espontaneamente no Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e já foi levado para a penitenciária.

Após tomar conhecimento de que o juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, oeste do Pará, Gabriel Veloso havia determinado sua prisão, o jovem Felipe Bello, que em 2010 se envolveu em um acidente quando participava de uma “racha”, matando uma pessoa e ferindo outras quatro, se entregou na sede do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), na tarde desta quinta-feira (26).

A prisão de Felipe Bello foi decretada em razão de sentença penal condenatória definitiva proferida durante julgamento realizado no dia 6 de setembro de 2014. A pena é de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto.

A defesa de Felipe havia recorrido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas a decisão que saiu neste mês manteve a sentença condenatória do tribunal do júri.

Susana dos Reis Lima, 20 anos, morreu após ser atropelada por Felipe que disputada o racha com Roberto Júnio Mendonça de Oliveira. Ficaram feridas em decorrência do atropelamento, Zanara Sousa Silva, Dalila Limeira Araújo, Marlon Halley Figueira Pereira e Jairo Luis Vinhote. Todas as vítimas estavam na parada de ônibus da localizada na avenida Ruy Barbosa com a Sete de Setembro.

De acordo com os autos do processo, Felipe já havia cumprido 3 meses e 25 dias de prisão.

