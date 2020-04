Jovem com sintomas de covid-19 foge de hospital em Cametá

Paciente estava em área de isolamento e fugiu pela janela (Foto:Reprodução)

O Hospital Regional de Cametá, no nordeste do Pará, publicou, na noite desta terça-feira (07), uma mensagem em uma rede social informando que um paciente que apresentava sintomas de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, fugiu do local correndo, pela janela. Ele estava na área de isolamento do hospital.

Nos comentários, alguns internautas criticaram a atitude do hospital. “Postagem totalmente irresponsável e desnecessária. Já pensou a aglomeração pra procurar esse rapaz?”, comentou uma mulher. “Talvez ele nem esteja com o corona”, disse outra.

Outros criticaram a atitude do rapaz. “Sem noção, colocando em risco a vida das pessoas”, afirmou um internauta. “Está pondo a vida das pessoas em risco de contaminação, que irresponsável esse rapaz, meu Deus”, pontuou outra pessoa.

A reportagem entrou em contato com o Hospital Regional de Cametá e com a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) para pedir uma nota sobre o caso, mas até o momento ainda não obteve resposta.

