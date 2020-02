Jovem corre pelada pela rua para não ser morta pelo ex-marido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima saiu gritando da residência, pedindo socorro. Ela foi amparada por pessoas que estavam em uma oficina, onde conseguiu um lençol para se cobrir. Segundo relatos de conhecidos do casal, essa não foi a primeira vez o homem agrediu a jovem. A polícia foi acionada e efetuou a prisão do suspeito. O criminoso foi encaminhado para a central de flagrantes.

O suspeito, que estava transtornado, partiu para agressão física com socos no rosto. Em seguida, pegou um pedaço de madeira com pregos e afirmou que mataria a jovem. Ele chegou a atingir a cabeça da mulher, que saiu correndo pela rua para não ser morta.

You May Also Like