Jovem de 14 anos mata a tiros cinco membros da família

Adolescente mata a família e liga para a polícia (Foto:Divulgação)

Adolescente disparou contra pai, madrasta e três irmãos, depois ligou para a polícia

Um jovem de 14 anos executou cinco membros da família, a tiros, dentro da casa onde moravam. As vítimas eram o pai do garoto, a madrasta e os três irmãos menores. O massacre aconteceu nessa segunda-feira (2), no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Segundo a imprensa, o adolescente ligou para a polícia e contou o que havia feito.

Dentre os cinco mortos, de acordo com a polícia, três pessoas morreram no local e duas foram levadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

No Twitter, o xerife do Condado de Limestone, na fronteira com o Tennessee, ao sul de Nashville, comentou: “Ele confessou que atirou nos cinco membros da sua família em casa. As duas pessoas em estado crítico morreram. O jovem que fez a chamada, de 14 anos, foi ouvido e confessou ter matado todos os cinco membros de sua família na residência. Agora ele está ajudando os investigadores a localizar a arma, uma pistola 9mm, que ele diz ter jogado nas proximidades”, dizia a mensagem. Em seguida, o armamento foi recuperado.

Ainda não se sabia a motivação para o massacre.

