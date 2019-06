Jovem de 16 anos é assassinado com tiros nas costa na porta de casa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, ele foi morto na porta da própria casa após um homem armado atirar nas costas da vitima. Ainda segundo a polícia, a vítima foi atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos, morreu no local.

Segundo a policia as características do crime é de execução, Cocho e seu comparsa usavam arma caseira tipo calibre 22 para cometer assaltos nas ruas, eles foram presos e posteriormente liberados pela justiça.

Segundo informações que chegaram na redação do Jornal Folha do Progresso, Cotch ô após sair da prisão continuou na vida pregressa, há suspeita dele com envolvimento a facção e trafico de drogas.

(Foto:Reprodução WhatsApp) -Um jovem de 16 anos foi assassinado com dois disparos de arma de fogo nas costas em frente da porta de sua casa no bairro Jardim Planalto por volta das 20horas da noite desta terça-feira (25) em Novo Progresso.

