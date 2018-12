Jovem de 16 anos morre no MT após complicações em gravidez

Jovem Progressense morre em hospital de Sinop no mato grosso após complicações na gravidez- (Foto:Reprodução)

A Jovem Patrícia Gomes, 16 anos, filha da conselheira Tutelar Marlyce Gomes de Novo Progresso , morreu após ser transferida para Hospital de Sinop do Estado do Mato Grosso na tarde desta terça-feira (18). Conforme a mãe divulgou nas redes sociais a morte veio por complicações no sexto mês de gravidez em Sinop.

É com imenso pesar que noticiamos o falecimento da jovem Patrícia Gomes, 16 anos , filha da Conselheira Tutelar Marlyce Gomes, por complicações no sexto mês de gravidez em Sinop! Que o Senhor conforte os corações de toda família e de nossa colega Marlyce!

