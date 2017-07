Jovem de 17 anos morre afogado em Salinas

O tio da vítima também se afogou, mas foi resgatado com vida

Um adolescente de 17 anos morreu afogado neste domingo (2), na praia do Atalaia, em Salinas, no nordeste paraense. O jovem brincava na areia com amigos e parentes, quando ele e o tio foram tomar banho. No entanto, os banhistas passaram a se afogar. Apenas o tio foi resgatado com vida. Já a vítima desapareceu nas águas do mar rapidamente.

Os bombeiros foram acionados. Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), foi usado para tentar localizar o jovem. Aproximadamente 30 minutos depois, a vítima foi localizada. O jovem foi retirado da água pela equipe de bombeiros e levado até uma ambulância de resgate que já aguardava a vítima na praia. Ele foi socorrido, mas já estava sem vida quando chegou ao Hospital Municipal de Salinópolis.

O corpo do adolescente foi levado para uma capela, localizada no hospital, até a chegada da equipe de remoção do Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com o major Jacob Macieira, do 13º Grupamento dos Bombeiros, o acidente ocorreu durante à tarde, em um período em que a maré estava secando. “Ao mesmo tempo que parece tranquilo, enquanto ela seca, ela puxa muita. Mesmo com bombeiros na praia é uma questão de segundos para que uma pessoa desaparece”, alerta o comandante.

A aparente tranquilidade da água, leva as vítimas a se afastarem mais da praia. “Vamos apurar com mais cuidado exatamente o que ocorreu com o rapaz”, afirma o major. Por enquanto, o que se sabe é que o jovem estava acompanhado de um tio, quando a força da água o fez afundar.

Fonte: ORMNews.

