Jovem de 18 anos é decapitado e tem coração arrancado em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – O corpo do jovem João Mateus Sousa da Conceição, de 18 anos, foi encontrado neste domingo (17) em uma mata de Parauapebas, sudeste paraense. Ele estava estava desaparecido desde sexta-feira (14), e foi localizado hoje no bairro Primavera, com o corpo em uma situação assustadora: o jovem tinha sido decapitado e teve o coração arrancado.

A família de João disse que o jovem tinha sido levado por cerca dez homens, supostamente, membros de uma facção criminosa rival. João tinha envolvimento com atividades ilícitas e já teria sido autuado algumas vezes. Ainda não se sabe o que pode ter motivado a execução tão brutal do jovem. Ele foi levado para uma mata, próximo ao Rio Parauapebas, onde foi morto e teve o corpo abandonado.

Após um trabalho de buscas da família, que autuou em conjunto com a Polícia Civil, o Grupo Tático Operacional (GTO), a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o corpo de João foi localizado na manhã de ontem, completamente desfigurado. Ele foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Parauapebas. Nenhum suspeito de participação no crime foi identificado até agora e a Divisão de Homicídios já investiga o caso.

Por: Portal ORM 17 de Setembro de 2018 às 13:34 Atualizado em 17 de Setembro de 2018 às 15:41

