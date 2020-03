Jovem de 18 anos é executado a tiros tiros na beira de estrada em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil segue investigando o caso para apontar os autores e as circunstâncias do crime.

Um jovem de 18 anos foi executado às margens do ramal ferroviário de acesso a Canaã, em Parauapebas, sudeste do Pará, nesta sexta-feira (27). A vítima, identificada como Hércules Bernardo dos Santos, foi atingida por cinco tiros.

