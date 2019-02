Jovem de 18 anos é presa por queimar filhos com cigarros

(Foto: Divgulgação)-Meninos contaram à professora que eram queimados com cigarro pela mãe, que foi presa em flagrante.

Uma jovem de 18 anos, mãe de dois meninos de 3 e 4 anos, foi presa em flagrante nesta terça-feira (20), em Jundiaí (SP). Ela é suspeita de maus-tratos contra os filhos. As informações são do portal Jornal da Região.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, as crianças relataram que eram queimadas com bitucas de cigarro pela mãe. A diretora da escola em que as crianças estudam que denunciou o caso ao Conselho Tutelar.

No corpo e no rosto das crianças haviam marcas de queimaduras e machucados antigos. Um dos meninos chegou a dizer que “a mãe bate com o pau”.

As denúncias foram apresentadas na delegacia da região. A mãe foi presa em flagrante, mas negou as agressões.

As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar de Jundiaí. A mãe deve ser encaminhada para um presídio da região.

(Com informações do portal Jornal da Região)

