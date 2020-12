Jovem de 18 anos morre em acidente após motocicleta parar embaixo de caminhão em Novo Progresso.

(Foto:WhatsApp) – Moto ficou presa entre as rodas traseira do caminhão. Vítima não resistiu aos ferimentos, morreu no local.

Um motociclista identificado por “Ramon Pinheiro Lopes” de 18 anos morreu ao ser atingido e acabar embaixo de um caminhão boiadeiro, no bairro Rui Pires de Lima, entre rua Medianeira e Avenida Brasil, no início da tarde desta sexta-feira (18).

O caso ocorreu por volta 14h, na Avenida Brasil com rua Medianeira. De acordo com a informação, a colisão entre ambos aconteceu quando o caminhão foi fazer a conversão à direta para entrar na Avenida Brasil. O motociclista foi atingido e acabou parando embaixo do veículo.

Com a colisão, a moto ficou presa entre os pneus do truck. Equipes da Polícia Militar e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A vítima foi encaminhada para a Funerária Santa Clara, para procedimentos.

O motorista do caminhão permaneceu no local, foi encaminhado para delegacia, onde o caso vai ser registrado e a Polícia Civil vai investigar.

Aguardem mais informações….

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

