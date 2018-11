Jovem de 18 anos tenta cometer suicídio em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Oi gente meu nome é Luana Marimar tenho 18 anos e uma filha de 3 anos, meu orgulho, minha vida todinha, queria que ela soubesse que eu sempre vou estar com ela de uma forma ou de outra 💔 Eu não queria fazer isso mais não vejo mais outra saída eu não aguento mais tudo isso, tudo o que estou passando, tenho um relacionamento fracassado a 4 anos pensei que daria certo dessa vez mas vejo que não. E eu sei que é culpa minha. Larissa meu amor, Renato, Mãe, pai ,família . Me perdoem por tudo mais eu não estou mais aguentando tudo isso, já é a hora de descansar, cuidem da minha Menininha😭💔😔 Deus perdão

