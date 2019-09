Jovem de 18 anos tenta suicídio em Castelo de Sonhos

Foto: reprodução WhatsApp)_ Um jovem de 18 anos tentou suicídio no interior da própria residência, na noite de sexta-feira (06) no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira, a ocorrência aconteceu por volta das 23h15mn, segundo informou a polícia à reportagem do Jornal Folha do Progresso.

Com perfuração de bala de revolver,a vitima identificada como Walison de Andrade de 18 anos foi socorrido por Policiais Militares e profissionais da saúde ( SAMU), e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento daquele distrito.

Segundo a policia a motivação ainda não foi esclarecido, a família será ouvida.

O estado de saúde é grave.

