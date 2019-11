Jovem de 19 anos é atacada por três homens com golpes de terçado em Goianésia do Pará

Vítima está internada, em estado grave, no Hospital Regional de Tucuruí, sudeste do Pará. Mandante do crime, uma mulher, está presa na delegacia de Goianésia.(Foto:Ilustrativa Inernete)

Uma mulher de 19 anos sofreu tentativa de homicídio na madrugada da última sexta-feira (22), em Goianésia do Pará, sudeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi ordenada por uma mulher, que foi presa, e executado por três homens. A vítima foi socorrida e internada, em estado grave, no Hospital Regional de Tucuruí.

De acordo com a Polícia, a jovem teve a casa invadida pelos homens, que golpearam a moça com terçado. A mandante do crime acompanhou tudo. Segundo a apuração do fato feito pela polícia no bairro de São Luiz, local do crime, anteriormente a jovem e uma amiga teriam agredido outra mulher, que com a ajuda dos três homens resolver se vingar.

A vítima das terçadadas conseguiu escapar dos agressores e correu pela rua até invadir uma casa para pedir socorro. Os moradores desta residência acionaram a polícia. A jovem apresentava profundas perfurações nos braços, pernas, tórax, cabeça e pescoço.

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros socorros e depois a levou para o Hospital Municipal de Goianésia, mas devido a gravidade dos ferimentos a jovem foi transferida para o Hospital Regional de Turucuí, no sudeste do estado.

A mandante do crime foi presa e encaminhada para a Delegacia de Goianésia, onde foi autuada por tentativa de homicídio e permanecerá à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), informou que a paciente seria submetida a uma cirurgia ainda na sexta-feira.

Por G1 PA — Belém

24/11/2019 11h03

