Jovem de 19 anos é esfaqueado dentro de escola em Itaituba

Estudante foi golpeado três vezes (duas no ombro e uma na cabeça) por um adolescente de 17 anos

Um estudante identificado como Carlos Lobato dos Santos, de 19 anos, foi esfaqueado dentro da escola em que estuda na tarde desta quarta-feira (30), em Itaituba, município localizado no sudoeste paraense. O jovem teria se envolvido em uma briga com o acusado, um adolescente de 17 anos, e acabou sendo atingido por três perfurações de arma branca.

De acordo com o sargento Railton, do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 15h30 na Escola Municipal Engenheiro Fernando Guilhon, localizada no bairro Bela Vista. A vítima e o adolescente se desentenderam dentro da sala de aula e, durante a briga, o jovem de 19 anos foi golpeado três vezes: duas na altura do ombro direito e uma na cabeça.

O acusado do crime fugiu em seguida, deixando para trás a faca. Já o estudante gravemente ferido foi encaminhado para o Hospital Municipal de Itaituba, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência. Após esfaquear o colega de classe, o acusado saiu correndo rumo ao portão, que estava fechado. Ele então jogou a faca e pulou o muro.

Até o final da noite de hoje, o adolescente acusado da agressão não tinha sido localizado e vítima de esfaqueamento seguia internada em estado grave.

