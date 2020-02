Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O acusado foragiu-se do local após cometer a atrocidade em uma Moto Honda CG 160 Preta com Placa QCE 6566 de Peixoto de Azevedo-MT. Consta no Boletim de Ocorrencias que após cometer o delito o suspeito se deslocou até a casa de familiares e acabou confessando ter ceifado a vida de Laiany Almeida.

A vítima foi a jovem, Laiany Almeida (19 anos) que foi morta com pelo menos dezoito facadas pelo amasio com quem havia rompido o relacionamento recentemente.

Laiany Almeida – Vítima de 19 anos (Foto: Reprodução) – Suspeito é ex-amásio com quem a vítima havia rompido o relacionamento recentemente. Jovem de 19 anos foi morta com pelo menos 18 facadas em Peixoto de Azevedo A Polícia Militar de Peixoto de Azevedo registrou na madrugada desta sexta-feira (28) um homicídio doloso (Feminicídio) na Rua Ceará Nº 353 – Bairro Mãe de Deus.

