Jovem de 19 anos morre após ser esfaqueado em comunidade de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e esteve no local com o intuito de levantar informações a fim de localizar a autoria. Após atuação em campo, a polícia conseguiu capturar Idevando Nogueira da Silva, de 33 anos, apelidado de “D”, acusado do crime.

You May Also Like