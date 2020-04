Jovem de 19 anos morre em acidente de moto em Paragominas, sudeste do PA

Aldenor Júnior trabalhava como entregador e estava em serviço durante o acidente. Vítima chegou a receber atendimento, mas não resistiu.(Foto:Reprodução)

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito no município de Paragominas, sudeste do Pará. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (21), o motociclista Aldenor Júnior Soares de Souza morreu após se chocar com outra moto, no centro da cidade.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu na avenida Barão de Araruna. Aldenor trabalhava como entregador há cerca de quatro meses e estava em serviço durante o acidente. O jovem chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor da outra moto também teve ferimentos graves e segue internado no Hospital Regional Público do Leste. O corpo de Aldenor Júnior será enterrado na quarta-feira (22), no cemitério público de Paragominas.

