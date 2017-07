Jovem de 22 anos morre após capotagem de veículo na BR-163

Segundo informações de um funcionário do Hospital Municipal, que preferiu não se identificar, o condutor do carro chegou a ser atendido, mas fugiu do hospital.

Uma jovem de 22 anos morreu, neste sábado (22) após um acidente de carro na comunidade Santa Clara na BR-163 em Santarém, oeste do Pará. De acordo com informações de testemunhas, o carro que estava ocupado por quatro pessoas capotou.

