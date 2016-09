Jovem de 22 anos sobrevive após oito dias à deriva

Um jovem americano de 22 anos foi encontrado após ficar oito dias à deriva dentro de um barco, na costa de Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele saiu para pescar com a mãe, e os dois desapareceram. Ele foi encontrado por acaso pela tripulação de um navio cargueiro, mas a mãe não estava no barco.

De acordo informações do jornal “The New York Daily News”, Nathan Carman, de 22 anos, havia saído para pescar na região com a mãe, Linda Carman, de 54 anos, no último dia 17 de setembro, quando desapareceram.

Uma operação de buscas foi organizada – com helicópteros e barcos – mas a força-tarefa não teve sucesso. O resgate já havia sido cancelado, há dois dias, quando Nathan foi encontrado neste domingo (25).

O jovem tinha comida e água em sua embarcação, que teria sido danificada. Ainda não foi informado o paradeiro da mãe de Nathan, que não estava dentro do barco. As buscas devem ser retomadas e o caso será investigado.

Segundo amigos da família, mãe e filho costumavam sair para pescar juntos ao menos uma vez por mês.

(Com informações do Extra)

