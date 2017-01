Jovem de 23 anos comete suicídio em Novo Progresso

A polícia foram informados do ocorrido através da comunicação do óbito realizada pelo seu tio Marcio Vietmeier na Delegacia Civil Local.

O Jovem Luiz Thiago Vernech, 23 anos praticou suicídio usando um rifle calibre 22 atirou-se, na noite deste domingo, dia 1. O suicido aconteceu em sua residência na Vicinal Cristalina, chácara do Gaúcho. Uma equipe do SAMU foi acionada, ao chegar no local o jovem já estava sem vida. Ele foi encontrado por familiares. Os motivos que levou o Jovem Luiz a cometer suicídio ainda são desconhecidos.

