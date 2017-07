Jovem de 23 anos morre afogado na Praia de Cajutuba, em Belterra

Caso aconteceu na tarde deste domingo (16) próximo a um pousada. IML foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Um jovem foi encontrado morto por populares na Praia de Cajutuba, em Belterra, no oeste do Pará, na tarde deste domingo (16). A suspeita é que ele tenha morrido afogado. De acordo com o 4° Batalhão de Bombeiros Militar (4ºGBM), o jovem tentou buscar uma bola que estava no rio. A vítima foi identificada como Luciano Duarte Campos, de 23 anos, morador do bairro Jaderlândia, em Santarém.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), e ao chegar à praia confirmou o óbito. O Centro de Perícias Renato Chaves (CPC) , órgão do Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção do corpo, que passará por necropsia antes de ser entregue a família para velório e sepultamento.

Monitoramento

A Praia de Cajutuba é uma das três praias de Belterra que estão sendo monitoradas no mês de julho na Operação Veraneio. As outras duas são Aramanaí e Pindobal. O monitoramento é feito por uma equipe de salva-vidas. Esta medida é para assegurar e orientar os banhistas durante o período de férias escolares. Tradicionalmente, as praias e balneários da região recebem um fluxo maior de pessoas.

Limitação de área

De acordo com o major do 4ºGBM, Francisco Junior, cada uma das praias vai ser sinalizada com boias nas áreas de banho. Essa limitação visual garante que os banhistas não se aproximem de áreas de riscos como buracos ou correntezas. Pelo fato da região está no período da vazante, os militares farão de forma diária ou semanal a regulação das boias para a área ficar apropriada.

Fonte: G1 Santarém.

