Jovem de 26 anos é encontrado morto no Jardim Planalto, em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Facebook) – Um jovem de 26 anos, identificado com o Reginaldo Oliveira Maduro (Regis) , foi encontrado morto na Avenida João Atilis no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso, no início da madrugada desta quarta-feira(30).

Por volta das 01h00mn , policiais militares receberam a informação de que havia um corpo caído no local e que não havia nenhuma documentação. A vitima tinha perfuração a bala no rosto e cabeça, morreu no local.

Enquanto a ocorrência estava em andamento surgiu uma pessoa que reconheceu o corpo e identificou a vitima. Reginaldo havia saído da cadeia a poucos meses, estava em regime aberto em Novo Progresso.

Nenhum suspeito foi preso, a policia vai investigar o caso.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

