Jovem de 26 anos é executado com seis tiros em comunidade rural de Alenquer

(Foto Reprodução/Whatsapp) -Um jovem de 26 anos morreu após ser atingido por seis tiros na comunidade Colônia Nova, localizada na zona rural e distante cerca de 15 quilômetros do centro de Alenquer, no oeste do Pará. O crime aconteceu nesta quarta-feira (15) em frente à casa da mãe da vítima, identificada como Cleidson Marinho dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, pelas características do crime é provável que Cleidson tenha sido executado, visto que dos seis tiros cinco foram disparados na cabeça e um no ombro.

Testemunhas relataram aos militares que a execução foi feita por dois homens que fugiram em uma motocicleta. Estes indivíduos teriam se envolvido em uma briga com o jovem em um posto de combustíveis em Alenquer ainda na manhã desta quarta-feira. Após o fato, Cleidson teria ido para a casa da mãe.

As características dos suspeitos foram repassadas à polícia, que iniciou uma investigação para apurar o caso. Os familiares registraram o caso da delegacia do município e testemunhas devem ser chamadas para depor. As imagens do circuito interno de segurança do posto onde a briga aconteceu vão ser usadas para ajudar nas investigações.

