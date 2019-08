Jovem de 26 anos morre soterrado no garimpo São Raimundo

Trabalhadores ajudando no resgate da vitima/ (Foto:via whatsappp Jornal Folha do Progresso)- Adelson Mendes de 26 anos , morreu na tarde desta quarta-feira (31/07/2019), vítima de acidente de trabalho no Garimpo São Raimundo.

Conforme o relato do Pai da vitima, o jovem trabalhava no garimpo, quando o barranco desmoronou, ele foi socorrido por amigos , no momento do socorro , veio cair outro barranco que cobriu a vitima por completo, assim que foi socorrido já esta sem vida,relatou.

Adelson trabalhava e residia no garimpo aproximadamente seis meses.

