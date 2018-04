Jovem de 27anos é preso acusado de tentativa de homicídio no Cripurizão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte:plantao24horasnews- Weslen Reis com informações do PPD 106 Creporizinho.

O acusado chegou na tarde deste domingo (22), e foi apresentado na 19° seccional de Polícia civil para as devidas providências cabíveis, segundo a polícia o Valzinho assume a autoria do crime.

Os policiais Militares do PPD 106 Creporizinho, retornaram para o local onde haveria acontecido a tentativa de homicídio para pegar um carro e continuar as buscas, horas depois conseguiram prender o acusado e o seu primo.

De acordo com informações Valzinho estaria junto com seu primo, os mesmos adentraram em uma mata, assim fugindo da Polícia.

A GUPM composta pelos militares Sargento Renubio e Cabo Laudenir, tiveram conhecimento do caso e em seguida saíram em diligência sentido Creporizão para tentar prender o acusado. Já na estrada os policiais encontraram somente a motocicleta modelo CRF a qual teria servido de fulga do “Valzinho”, a moto foi apreendida.

