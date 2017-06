Jovem desaparece ao nadar no rio Surubiú em frente a Alenquer, diz PM

Wenderson Sena Pereira, de 29 anos, sumiu na manhã deste domingo (4). A Polícia Militar iniciou buscas e solicitou apoio de Bombeiros de Santarém.

Um jovem de 29 anos sumiu após entrar no rio Surubiú, em frente ao município de Alenquer, oeste do Pará, na manhã deste domingo (4). Segundo informações da Polícia Militar (PM), Wenderson Sena Pereira estava com amigos em uma área de terra firme e depois resolveu nadar sozinho.

Ainda segundo informações da PM, Wenderson entrou na água e após alguns minutos não foi mais avistado. Testemunhas disseram que ele e amigos estariam ingerindo bebida alcoólica. A PM informou que a área do rio onde o jovem desapareceu é profunda, com correnteza forte e a água é escura.

A PM de Alenquer iniciou buscas pouco tempo depois do registro de desaparecimento do jovem. O município não dispõe de Corpo de Bombeiros e por isso foi solicitado apoio de Bombeiros de Santarém. A família e amigos também estão fazendo buscas e ajudando no que podem.

