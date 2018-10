Jovem desaparece após cair com veículo em rio no Nortão; bombeiros fazem buscas

O acadêmico Leandro Camargo Obregão, 22 anos, desapareceu depois que o Fiat Strada em que estava caiu da ponte do rio Ferro, na BR-242, em Nova Ubiratã (168 km de Sinop), ontem à noite. A vítima ainda não foi localizada. O Corpo de Bombeiros de Sorriso iniciou, esta manhã, as buscas para localizá-lo.

Segundo informação de algumas pessoas, o homem estava indo de Sorriso para o distrito de Água Limpa, onde moram os familiares. A ponte onde ocorreu o acidente é de madeira, não tem proteção lateral. Não foi informado se estava com algum problema estrutural.

O veículo foi retirado da água por um guincho.

Em instantes, mais detalhes

(Atualizada às 16:39h)

Redação Só Notícias (fotos: Daniel da Silva)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...