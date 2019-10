Jovem desaparece misteriosamente em praia de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o que foi repassado ao Giro, os amigos e a esposa perceberam que Roney tinha desaparecido cerca de dez minutos depois que os mesmo saíram do rio, pois todos estavam tomando banho juntos, quando o mesmo sumiu. Mulher é atingida por roda de caminhão em Itaituba

Na tarde desta segunda-feira (28), por volta das 12h, um jovem, identificado como Roney Quintano, de 18 anos, desapareceu misteriosamente enquanto tomava banho rio Tapajós, na “praia do Sapo”. Segundo informações cedidas pelo Sargento Ednelson, do Corpo de Bombeiros, Roney tinha ido à praia para se divertir com a esposa e dois amigos e estaria ingerindo bebida alcoólica, antes de desaparecer.

O jovem desapareceu nesta segunda-feira (28) quando tomava banho na “praia do sapo” com outras três pessoas.

