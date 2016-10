Jovem desaparece no rio após cair de embarcação em Mosqueiro

Um jovem caiu de um catamarã na noite de domingo (30) nas proximidades da praia do Maraú, em Mosqueiro, distrito de Belém. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a empresa dona do catamarã informou que o rapaz caiu após a embarcação ser atingida por uma onda forte e as buscas devem ser retomadas na manhã desta segunda-feira (31).

O catamarã transportava cerca de 130 pessoas de Soure, na Ilha do Marajó, para Belém. Testemunhas relataram duas versões para o acidente, a primeira é de que o jovem estaria fazendo uma “selfie” quando caiu da embarcação e a segunda versão é a de que ele teria pulado na água para resgatar uma mochila, depois que a onda bateu no barco.

A Capitania dos Portos informou que vai apurar as causas dos acidente e verificar se houve negligência no socorro ao jovem, já que o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que o catamarã seguiu viagem mesmo após a queda e o desaparecimento do rapaz.

G1 PA

