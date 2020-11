Jovem dopa e mata idoso para roubar R$ 35 mil

Polícia Civil disse que a acusada é ‘fria e sem empatia’ (Foto:Divulgação)

Agentes da Polícia Civil disseram que Sthefany Virginia Inácio Rodrigues, de 21 anos, não demonstrou qualquer remorso após ter matado um idoso com o qual tinha um relacionamento. A jovem é acusada pelo crime de latrocínio contra Ricardo Flávio dos Santos, de 69 anos. O objetivo era roubar R$ 35 mil reais da vítima.

O assassinato ocorreu na última quarta-feira (25). Segundo as investigações, foi Sthefany quem atraiu Ricardo para sua residência, e então dopou o homem com 15 gotas de Rivotril.

Após passarem uma tarde tentando sacar o dinheiro que a vítima conseguiu devido ao seguro do carro, os criminosos decidiram matá-lo, utilizando um fio de antena de TV.Um agente de trânsito do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-DF) Alberto Nascimento Lima e outro rapaz, de 21 anos, foram comparsas de Stephany no crime.

“Ela era uma psicopata, com diagnóstico clínico e tomava antipsicóticos poderosos. Essa foi uma das raras ocasiões em que me impressionei na polícia, ao ver como funciona a mente de um psicopata. Eles são extremamente hábeis em manipular pessoas e não têm nenhuma empatia ou respeito pela vida humana”, disse o delegado da PCDF Isac Azevedo.Após descobrirem o ocorrido, agentes foram até a casa da mulher acusada de participar do crime e encontraram o cadáver.

Redação Integrada, com informações do Metrópoles

27.11.20 20h05

