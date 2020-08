Jovem é achado morto perto de ferrovia com facada no pescoço

Cadáver foi achado por populares (Foto:Reprodução)

Populares que caminhavam perto de uma ferrovia em Parauapebas, no sudeste paraense, encontraram o corpo de um homem morto por volta das 9h desta quarta-feira (12). Com a chegada da polícia ao local, foi descoberto que o corpo era de Geovane Araújo Silva, de 23 anos, que foi morto com uma facada no pescoço.

Informações colhidas junto ao 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM) dão conta de que o rapaz, provavelmente, foi morto pela madrugada. O corpo dele foi encontrado por populares em uma área de mata às margens de uma ferrovia na localidade de Cedere, próximo à Vila Alice Barros.

Segundo a PM, no momento, o corpo não trazia nenhum documento consigo, mas com a chegada de parentes do rapaz, ele foi identificado enquanto os trabalhos de remoção e análise da cena do crime ainda eram efetuados.

Com o nome do rapaz em mãos, os policiais fizeram uma consulta na base de dados de segurança pública e descobriram que Geovane já havia sido preso por alguns crimes. O nome dele aparece no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) em processos por furto qualificado.

A Polícia Civil de Parauapebas deve investigar se essa ligação com crimes no passado tem relação com a morte de Geovane. O corpo do rapaz foi removido por profissionais da Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no município. Até o momento, nenhum suspeito de participação no crime foi detido.

Por:Redação Integrada

