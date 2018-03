Jovem é acusado de abusar sexualmente dos quatro irmãos mais novos

(Foto: Divulgação)-Quatro irmãos podem ter sido abusados sexualmente pelo irmão mais velho. As informações foram repassadas pelo Conselho Tutelar da Zona Oeste de Manaus. Entre as vítimas, está a caçula da família de 6 anos.

Segundo o Conselho, o jovem de 18 anos cometeu o crime quando ainda era menor de idade e, por esse motivo, foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais.

O Conselho afirma também que o último caso de abuso teria acontecido em outubro de 2017 com a menina de 6 anos. O depoimento foi prestado por um dos irmãos, um jovem de 16 anos, que afirmou ter sido estuprado com penetração, enquanto as outras três crianças foram tocadas nas partes íntimas.

O jovem de 18 anos deve ser indicado por ato infracional de estupro de vulnerável. Ainda não há informações sobre os pais das crianças.

(Com informações do Portal do Holanda)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...