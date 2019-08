Jovem é assaltada e agredida a chutes no caminho entre pré-vestibular e casa, em Oriximiná

Marcas de estrangulamento e faca no pescoço da vítima de assalto em Oriximiná — Foto: Márcio Garcia/Divulgação

Sabrina Sousa teve o celular roubado na noite de terça-feira (6) quando chegava em casa no bairro São Lázaro. Caso foi registrado na delegacia.

Um jovem pré-universitária foi assaltada e agredida a chutes enquanto retornava do cursinho pré-vestibular na noite de terça-feira (6), em Oriximiná, no oeste do Pará. O caso aconteceu no bairro São Lázaro e o assaltante roubou o celular da vítima.

Com marcas visíveis de estrangulamento, Sabrina Sousa contou que tinha pegado uma carona de carro com uma amiga após saírem da aula. Ao chegar perto de onde o primo estava esperando para acompanhá-la até sua casa, a jovem desceu do carro.

“Eu percebi que no escuro de um terreno vinham uns meninos, pensei que eles morassem perto de casa. Tirei meu celular do bolso e coloquei do lado do meu moletom, aí o menino veio por trás e já veio metendo a faca no meu pescoço e xingando”, disse.

Depois de ser agredida principalmente com chutes, a jovem caiu no chão. Ela conseguiu levantar, correr e pedir ajuda. Nesse momento, o primo que estava próximo tentou ajudar e reconheceu o assaltante, que foi identificado como “Rodriguinho”.

Abalada com a ação, a jovem desmaiou duas vezes. Nesta quarta-feira (7) Sabrina foi até a delegacia fazer o registro de Boletim de Ocorrência (B.O).

Abandono dos estudos

Mesmo sem reagir à ação criminosa, o assalto fez com que Sabrina tomasse uma decisão: deixar de estudar. Este foi o segundo celular que ele teve roubado.

“Isso é horrível, eu não quero mais nem estudar, estou no último ano. Estudo manhã e tarde e à noite faço pré-vestibular. Agora vou parar, vou desistir, é o jeito”, desabafou.

*Colaborou Márcio Garcia, de Oriximiná

Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

