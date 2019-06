Jovem é assassinado a facadas na comunidade Jardim do Ouro, em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informações apuradas, dois jovens que são primos, identificados como Kevin Pedroso Holanda e outro pelas iniciais R.M.D, 17 anos, seriam os autores. Após o crime, ambos fugiram do local. Já por volta das 15h do mesmo dia, eles se entregaram à polícia e, para evitar a invação de populares que queriam lincha-los, na delegacia, eles foram encaminhados diretamente para Itaituba. Menor infrator e Kevin Pedroso Holanda, acusados. Por: Portal Giro

Por volta das 4h da madrugada de sábado (1), um jovem identificado como Lucas Sousa Soares, 24 anos, natural da cidade de Santarém, foi morto com pelo menos 5 facadas na comunidade de Jardim do Ouro, em Itaituba.

