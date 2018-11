Jovem é assassinado com facadas em Novo Progresso

(Foto:Reprodução Internet) -Um jovem de 20 anos, identificado como Jordane Podsiad, foi assassinado no inicio da madrugada desta segunda-feira (05) com diversas facadas no corpo e peito, o crime aconteceu por volta das 02h00mn em um bar no setor industrial no município de Novo Progresso. De acordo com informação duas pessoas partiram pra cima do jovem e desferiram varias facadas [no corpo tinha de cinco a seis perfurações de faca], informou.

O SAMU foi acionado e quando chegou no local Podsiad já estava sem vida.

Ainda não se sabe o que motivou o desentendimento que levou ao crime.

A Policia foi chamada e esteve no local e acionou a perícia criminal para dar início aos procedimentos legais.

Não temos informações sobre prisão a policia vai investigar o homicídio.

Jordane Podisad

Jovem de 20 anos é filho de Estanislau Podsiad e Tereza Pereira Podsiad, moradores antigos de Novo Progresso.

A família postou nas rede sociais;

Hoje a maior dor do mundo tomou conta do meu coração, meu irmão caçula foi brutalmente assassinado por meliantes desalmados que o esfaquearam sem compaixão alguma.Meu irmão menino homem que estava apenas começando a viver.Sua vida foi ceifada e interrompida.😥😥💔💔💔💔💔😥😥😥 Vai com Deus meu irmão, te amarei pra sempre!!!! Jordane Podsiad.

