Jovem é assassinado dentro de bar em Moraes Almeida

Segundo a Polícia Militar as buscam continuam e o fato foi comunicado ao Delegado Ricardo do município de Trairão.

Após a chegada da Polícia a vítima já tinha evoluído a óbito. Os Policiais de Moraes Almeida junto com a GUPM de Jardim do ouro, fizeram várias diligências pelo local na tentativa de localizar os acusados e até o momento sem êxito.

A Polícia Militar do PPD 103 Da comunidade de Moraes Almeida, foi informada por volta das 23h30min da noite de quarta-feira (26/12/2018), de um homicídio em um bar. De acordo com informações apuradas pela nossa reportagem, foi de que duas pessoas em uma moto preta, sendo que um deles desceu da moto e foi até o bar onde a vítima estava bebendo, e fez dois disparos contra o “Darlisson” como foi identificado, segundo informações um tiro pegou no peito e outro na cabeça.

