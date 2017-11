Jovem é assassinado e tem crânio esmagado em Tailândia

Corpo foi encontrado no início da manhã deste sábado (18)

(Foto WhatsApp/Portal ORM) –

Um jovem, com idade entre 15 e 20 anos, foi assassinado e teve o crânio esmagado no bairro Aeroporto, no município de Tailândia, sudeste paraense. O corpo foi encontrado por moradores no início da manhã deste sábado (18) em uma área afastada. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. Técnicos do Centro de Perícias Renato Chaves estão no local para fazer o levantamento do crime. A vítima ainda não foi identificada.

Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...