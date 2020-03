Jovem é assassinado em frente de igreja em Novo Progresso-“Não era assaltante,diz policia”

(FotoWhatsApp)- O assassinato foi registrado na noite desta quinta-feira (05). O Jovem Ivan Silva Lima, de 26 anos , foi assassinado na Avenida Dr Isaias Antunes, em frente a Igreja Adventista.

. Conforme testemunhas, os autores estariam em uma motocicleta e mais de 10 tiros foram ouvidos. A vitima chegou ser socorrido pelo SAMU, mas já esta sem vida. Os tiros atingiu a cabeça da vitima.

O crime aconteceu por volta das 20h35min, em frente a igreja. Cápsulas, provavelmente de calibre .380, foram apreendidas pra perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. A suspeita inicial é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas , o Delegado Conrado que investiga o caso, disse para reportagem que já identificou suspeitos. “O Crime não tem envolvimento com assaltos, a vitima havia feito uma cobrança de R$150(cento e cinquenta reais), de venda de drogas, o devedor pode ter executado a vitima”,disse.

Ivan não possuía antecedentes criminais relevantes. De acordo com familiares, ele morava na casa com os pais, umas ruas abaixo do local onde aconteceu o crime. Ivan estava desempregado, mas fazia serviços diversos para se sustentar. Ele possuía histórico de vício em drogas.

